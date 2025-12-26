立院三讀青年基本法「18歲公民權入法」 設立百億發展基金

立法院今（26）日下午三讀通過青年基本法，規定青年為18歲以上35歲以下國民，納入「18歲公民權」，將於基本法實施2年內完備相關法制，保障青年選舉與被選舉權。另在藍白人數優勢下，通過設置百億青年發展基金。

青年基本法今年8月中完成初審後，12月18日在委員會進行委員會協商，並於今日下午由立法院長韓國瑜召開黨團協商，青年定義通過院版18歲以上35歲以下之國民。

而針對是否設定青年發展基金協商無法達成共識，最終送院會表決，在藍白立委支持下通過，其基金來源為主管機關循預算程序撥款、基金孳息、人民、事業或團體捐助等，並設立青年發展基金管理會。

三讀條文中關於18歲公民權，政府應保障18歲之青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權，於青年基本法施行2年內完備相關法制；並規定行政院應設置青年事務發展會報，青年會報會報至少每半年召開一次、青年代表應廣納不同背景青年，不得低於委員總數之1/2，任一性別比例不得少於1/3，並含括各族群為原則。

另外朝野針對青年週、青年日訂定未達共識，三讀條文中規定，政府應訂定全國青年日，以支持青年並提升各界對青年議題之關懷。

責任編輯／洪季謙

