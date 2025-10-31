立院三讀馬太鞍溪堰塞湖特別條例 朝野盼加速重建

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，所需經費上限為新台幣300億元。國民黨立委傅崐萁說，希望用最快速度完成重建工作，讓災民早日回到原有的安定生活。民進黨立委沈伯洋表示，努力讓重建工作如期完成。

為有效、迅速推動花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院會今天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，所需經費上限為300億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。

三讀條文也規定，因水災致住戶淹水救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶限制，並排除現行水災災害救助種類及標準的規範限制。

完成立法程序後，傅崐萁發言指出，感謝朝野各黨共同為馬太鞍溪堰塞湖潰壩不幸事件，要如何推動災後重建達成一致協議，也希望能在最快速度下，由行政院完成相關重建工作，讓災民早日遠離痛苦，回到原有的安定生活。

傅崐萁說，感謝來自全國各地的鏟子超人，發揮台灣最大的愛心，也感謝「怪手超人」林鴻森為了協助災民卻不幸感染離世，其精神會永遠留在人民心裡。台灣最美麗的風景就是人，希望善心、善念永在台灣。

台灣民眾黨立委張啓楷指出，為加速花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩的災後復原重建工作，大家快馬加鞭，今天三讀通過特別條例，所需經費也調高為300億元，當中也通過民眾黨團提案，例如「不受一門牌一戶的限制」等，民眾黨堅持重建工作不能等、不能拖。

沈伯洋指出，行政院的態度一直都非常清楚，就是錢要趕快到位，現在最重要的，是要確保這300億元能花在花蓮災民的身上。除了匡列經費外，未來也要跟地方議員合作，要有更好的監督、確保透明、確認重建等，否則只是匡列經費，重建遙遙無期，這絕對不是台灣人民所樂見的事情。

沈伯洋最後表示，感謝行政院一直以來協調救災、各地鏟子超人對花蓮的關心，他們會努力盡快讓重建如期完成。（編輯：蘇志宗）1141031