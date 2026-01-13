立院三讀 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院會今天三讀修正通過使用牌照稅法第7條條文修正草案，調整免徵使用牌照稅的規定，增訂二親等以內親屬所有、且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，免徵使用牌照稅。

現行使用牌照稅法第7條第1項關於交通工具免徵使用牌照稅的條文，共有11款規定，其中第8款提到，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕駛執照者使用，且為該身心障礙者所有的車輛，每人以一輛為限；因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

立法院財政委員會去年12月併案審查立委林思銘、牛煦庭、鍾佳濱、李彥秀、廖偉翔及台灣民眾黨立法院黨團所提使用牌照稅法第7條條文修正草案等案。

林思銘表示，他的修法版本是針對第8款部分，希望增加使用上的彈性。

林思銘說，以無駕駛執照的身心障礙者為例，提供其交通車輛協助照護的二親等以內親屬，未必與身心障礙者同居住於一處或設於同一戶籍，他認為應就提供該身心障礙者使用的車輛數量，作免徵使用牌照稅的規定，而不應以該二親等以內親屬的居住地做限制，造成民眾實際照護上的不便。

與會立委及官員討論後，大致贊同修法方向，最終通過立委林思銘、賴士葆、吳秉叡、郭國文、李坤城所提再修正動議，調整第8款的文字內容。全案不須交由黨團協商。

立法院會今天開會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

三讀通過的條文調整免徵使用牌照稅的規定，明訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。（編輯：蘇龍麒）1150113