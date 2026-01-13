立院三讀 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院會今（13）日三讀修正通過使用牌照稅法第7條條文修正草案，調整免徵使用牌照稅的規定，增訂二親等以內親屬所有、且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，免徵使用牌照稅。

現行使用牌照稅法第7條第1項，關於交通工具免徵使用牌照稅的條文，其中第8款供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕駛執照者使用，且為該身心障礙者所有的車輛，每人以一輛為限；因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

根據今日三讀條文，調整免徵使用牌照稅的規定，明訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。