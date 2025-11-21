立院三讀 內政部增設新住民發展署

立法院今天(21日)三讀修正通過內政部組織法部分條文，以及制訂內政部新住民發展署組織法，在內政部的次級機關增設新住民發展署，掌理新住民事務政策、制度、法規的統籌規劃等事項。

立法院會去年7月三讀制定新住民基本法，明定內政部轄下應設置專責新住民事務的中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。

為遵循新住民基本法修法，朝野立委紛紛提出內政部組織法修正草案，新增內政部次級機關新住民發展署，以及提出內政部新住民發展署組織法草案。這兩項修法順利在21日立法院會完成三讀程序。

內政部組織法三讀修正規定內政部的次級機關增訂新住民發展署，負責新住民事務政策的規劃、推動、執行及協調。修正條文自公布後3個月施行。

內政部新住民發展署組織法則明定內政部為保障多元文化精神及新住民基本權益，統籌規劃及辦理有關新住民事務，特設新住民發展署。該署掌理新住民事務政策、制度、法規等統籌規劃、研究及推動；新住民總體支持事項的研擬、訂定並定期檢討；新住民發展基金的規劃及監理；新住民服務措施的規劃及協調；新住民關懷協助及弱勢扶助與就業服務的規劃；獎勵、補助新住民語言友善環境措施與通譯服務的規劃等。

此外，新住民發展署置署長1人，職務列簡任第13職等。副署長1人，職務列簡任第12職等。自公布後3個月施行。(編輯：楊翎)