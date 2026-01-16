立院三讀《公視法》修法 刪董事延任條款【涉己新聞】

現行《公視法》第16條規定，公視董事任期屆滿6個月前應依規定改聘，但若董事任期屆滿仍未及改聘時，則現任董事可延長其職務直到新聘董事就任為止。立院藍白黨團日前提出修法擬刪除該條款，在藍白掌握人數優勢下，16日的院會表決以59票贊成、49票反對結果，三讀通過該修正案。

國民黨立委羅智強表示，現行《公視法》中有萬年延任條款，若不提名單讓新任董監事人選產生，現有董監事就能無限連任，此次修法就是要終結此問題，促使公視提出新任董監事名單。

民眾黨立委劉書彬也指，公視現任董監事利用自動延任的竅門延任，監察院曾對延宕提名進行調查，並糾正行政院、文化部，因此在野陣營才會提出修法，要求刪除該延任條款。

民進黨立委范雲則回應，公視董監事並非肥缺，而是無薪水的志工，但藍白持續杯葛優秀文化人才，因沒人願意被羞辱才會導致新任人選難產；她並提及前總統馬英九在任時，公視董監事也曾有延任長達968天紀錄，批評藍白此次修法是要癱瘓公視董事會。