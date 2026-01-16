立院三讀 刪除公視董事延任條款

（中央社記者郭建伸台北16日電）藍白不滿現行公視法存在董事「萬年延任」條款，因此提案刪除。立法院會今天表決處理時，儘管民進黨團反對，但藍白挾人數優勢通過，最終三讀修正通過公視法部分條文，刪除現行董事延任條款。

現行公視法明定，董事任期屆滿6個月前，應依規定改聘，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。不過本屆公視董事會已於去年5月任期屆滿，至今提名名單仍懸缺。

國民黨立委羅智強與民眾黨團日前都提出公視法修正草案，指鑑於公視董事「萬年延任條款」嚴重影響公視治理運作，為維護公視專業公正性，刪除公視法現行條文董事延任規定，盼盡速讓公廣集團治理回歸正軌。

藍白所提的公視法修正草案於去年11月經立法院會逕付二讀後交付協商，儘管朝野於今年1月13日完成協商，但刪除延任條款仍保留送院會處理。

朝野將公視法修正草案排入16日院會議程。院會廣泛討論時，國民黨書記長羅智強表示，第7屆公視董監事已於去年5月屆滿，文化部應於前一年提出新的董監事名單，盼修法通過後，文化部好好提出適任的董監事人選。

民眾黨立委劉書彬表示，公視董監事應具備公立客觀條件，才能維繫公視的超然獨立，但現行公視法存在萬年延任條款，導致新董事未出爐前，還能延任舊董事，因此在野黨提案刪除延任條款、終結萬年董事亂象。

民進黨立委范雲抨擊，公視董事不是肥缺，是沒有薪水的志工，但藍營不分青紅皂白杯葛優秀的文化人、傳播學者與企業家，沒有專業人士願意被提名後還被羞辱否決，藍白的提案分明是要癱瘓公視董事會。

院會處理時，國民黨團、民眾黨團以提出再修正動議方式刪除公視董事延任條款；表決結果，贊成59人、反對49人，公視法依照藍白再修正動議文字三讀通過。

依據公共電視法規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3至5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員2/3以上同意後聘任。（編輯：蘇志宗）1150116