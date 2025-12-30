立院三讀》勞保條例修正通過！政府負最終支付責任入法、每3年檢討財務

〔記者方瑋立／台北報導〕攸關全台逾千萬勞工退休權益的「勞工保險條例」部分條文修正案，今日(30日)上午在立法院院會正式三讀通過！本次修法確立「政府負最後支付責任」明文入法，並將「政府撥補」列為法律位階的基金來源。朝野立委在廣泛討論後展現高度共識，國民黨立委廖偉翔強調這是「最低限度的保單」，民進黨立委王正旭則以此落實「有政府在，勞保不會倒」的承諾。

本次三讀通過的「勞保條例」第69條，將政府責任從行政宣示提升至法律層次，明定「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任」，並規定中央主管機關應至少「每3年」檢討一次保險財務。

廣告 廣告

在財源方面，第66條修正後，正式將「政府撥補之金額」及「其他財源挹注」納入勞保基金來源。條文明定，中央主管機關應依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補；若當年度保費收入少於給付支出時，中央政府「應」有適當經費撥入或補助。針對撥補金額，雖然在野黨曾主張明定數額，最終院會通過附帶決議，要求勞動部向行政院爭取「不低於過去年度撥補金額」續編預算。

此外，為保障弱勢勞工權益並兼顧公平，三讀通過的第29條規定，勞工申請紓困貸款可開立「專戶」，該帳戶存款不得作為抵銷、扣押或強制執行標的。但條文也設有防弊機制，若勞工未償還貸款本息，未來請領保險給付時將逕予扣減；且明定欠費及未償還貸款本息，不適用「消費者債務清理條例」、「破產法」的免責規定，亦排除其他法律有關「請求權消滅時效」的適用，確保勞保債權不會因時間久遠而消失。

法案三讀後，國民黨立委廖偉翔發言指出，將最終支付責任入法是保障勞工權益的重要里程碑，但他也嚴肅提醒，這只是給勞工一張「最低限度的保單」。若政府只會撥補卻不啟動實質改革，法律文字恐淪為空白支票，他要求行政院必須提出更具前瞻性的改革方案，「入法是為了安民心，改革才是為了保永續」。

民進黨立委王正旭則表示，這是歷史性的一刻，修法核心意義在於落實財務穩健與公平正義。他強調，建立每3年檢討機制代表政府不逃避問題，修法通過正是落實賴清德總統「有政府在，勞保不會倒，勞工領得到」的一貫主張，給予全台勞工一個安心的未來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好市多2026首波大促銷來了！11款「超甜價」商品1次看

家樂福改什麼名字 統一董事長羅智先這麼說

大東京退居第3！世界最大城市「大榴槤」竄升到榜首

日本觀光客冬天更愛來台灣！日媒調查曝「2大理由」成海外旅遊首選

