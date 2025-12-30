立院三讀《勞保條例》：政府負最終支付責任

▲立法院三讀通過《勞工保險條例》修正案，將「政府撥補」列為勞保基金正式來源。（示意圖／Pixabay圖庫）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（30）日三讀通過《勞工保險條例》修正案，確立「政府負最後支付責任」明文入法，並將「政府撥補」列為勞保基金正式來源，未來勞保基金不必再擔心破產。此外，修法也規定，中央主管機關應至少每 3 年檢討一次保險財務狀況。

根據新法，勞保基金來源包含創立時政府一次撥付金額、政府撥補金額、當年度保險費及孳生收入、保險費滯納金、基金運用收益、其他財源挹注及相關收入。條文明確規定，若當年度保險費收入低於給付支出，政府應啟動撥補機制，確保基金運作穩定。院會同時通過附帶決議，要求勞動部向行政院爭取撥補預算「不低於過去年度金額」。

此外，為保障弱勢勞工權益，修法後也規定規定，勞工申請紓困貸款可開設「專戶」，該專戶存款不得作為抵銷、扣押或強制執行標的。但條文也設有防弊機制，若勞工未償還貸款本息，將在未來請領保險給付時直接扣減，欠費及未償還貸款本息亦不適用消費者債務清理條例、破產法免責規定及其他請求權消滅時效，確保勞保債權不因時間久遠而消失。

