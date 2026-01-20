立院三讀《商港法》修正案 事故船舶擺爛拒移可「按日連續處罰」

立法院院會20日上午三讀《商港法》第2條、53條條文修正草案。（摘自國會頻道YT）

近年來於商港區域外發生多起因海難或其他意外事故，導致擱淺、沉沒或故障漂流案件，航港局雖然命令船長及船舶所有人採取必要應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定區域，但船舶所有人多數對該命令置之不理或消極應對。對此，立法院院會今（20日）三讀通過《商港法》部分修正條文，新增「屆期未改善者，得視情節按日連續處罰」。

由於《商港法》110 年全文修正公布時，行政院推動組織改造，將交通部結合行政院公共工程委員會及內政部營建署（現為內政部國土署）業務整合，改制為「交通及建設部」，《商港法》修正時已將「交通及建設部」入法；但112年4月26日修正《行政院組織法》修正草案恢復交通部名稱及建置，同年《交通部組織法》三讀通過，「交通及建設部」正式走入歷史。

廣告 廣告

為此，立法院院會20日上午三讀通過《商港法》第2條修正條文，將現行條文中的主管機關「交通及建設部」修正為「交通部」。

此外，院會也三讀通過《商港法》53條修正條文，規定船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；「屆期未改善者，得視情節按日連續處罰」。

【看原文連結】