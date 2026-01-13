立院三讀》因應數位浪潮 審計部增政務副首長

立法院院會今(13)日三讀通過「審計部組織法部分條文修正案」，明定審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等。(記者劉信德攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今(13)日三讀通過「審計部組織法部分條文修正案」，明定審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等；常務副審計長1至2人，職務列簡任第14職等，並規定政務副審計長的適用資格。此外，審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任。

立法院司法及法制、財政委員會去年12月10日召開聯席會議，審查監察院函請審議「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」案，邀請審計長陳瑞敏列席報告，並備質詢。

陳瑞敏報告指出，隨政府職能日益擴張，審計部及所屬機關審核監督政府預算收支金額從1996年度11兆餘元，至2025年度已增長至27兆餘元，審計業務愈趨繁重。而在數位浪潮下，已有增置副審計長的需求。又現有中央二級機關18個部中，僅審計部副首長未列有政務職，因此盼增置政務副審計長1人。

聯席會討論時，朝野立委就增設政務副審計長提出質疑，擔心若是政務任用，是否能維持審計的獨立性與客觀性。最終朝野立委與在場官員取得共識，初審條文按國民黨立委翁曉玲、李彥秀所提修正動議通過，全案不須交由黨團協商。立法院會今天處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過修正案。

現行「審計部組織法第7條條文」規定，審計部置副審計長1人或2人，其職位列第14職等，輔助審計長處理部務。

三讀通過條文明定，審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等；常務副審計長1至2人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務。政務副審計長的資格適用審計部組織法第2條第1款、第2款的規定，即曾任審計長，成績卓著者，以及曾任副審計長5年以上，或審計官9年以上，成績優良者。

三讀通過條文也規定，審計部置審計官12人至18人，主秘1人，得由審計官兼任，處長1人，職務均列簡任第12職等；副處長1人，職務列簡任第11職等；審計95人至125人，稽察60人至87人，職務均列薦任第8職等至第9職等，其中審計35人，稽察25人，得列簡任第10職等至第11職等。

院會也通過通過附帶決議兩項，為讓審計人員依法獨立行使其審計職權，副審計長之任用資格，均應以現任審計官為優先考量，以確立審計權之獨立性。要求行政院人事總處統籌積極協助，並就直轄市審計處及縣市審計室業務實際需要及推動數位審計情況，逐年核實增加合理人力。

