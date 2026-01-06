立院三讀「外送員專法」權益獲保障 每單報酬不得低於45元

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

立法院院會6日三讀通過外送員專法，正式制定《外送員權益保障及外送平台管理法》，首度以專法納管外送產業，明定外送平台業者須保障外送員基本報酬，外送員每單報酬不得少於45元，並在天然災害停班地區配合停業；全案共28條，將於公布後6個月施行。

依三讀條文，外送平台業者給付外送員每筆訂單報酬，換算時薪後不得低於最低工資時薪的1.25倍，且不得低於45元，並將隨最低工資時薪調整比率公告調升。外送員報酬須每月至少定期發給2次，業者並應提供報酬明細，載明報酬總額、各筆訂單計算方式與金額、依法或約定得扣除項目，以及實際給付金額。

三讀條文並規定，外送平台與外送員間若具僱傭關係，除外送服務契約收執、保險及職災通報等事項依專法辦理外，其餘權益保障事項仍適用勞動基準法及職業安全衛生法。

在申訴機制方面，條文明定外送平台業者須建立外送員申訴制度，受理報酬金額、計算方式、給付時間，以及停權、終止外送服務契約或其他不利處分等爭議，並應成立獨立處理小組，小組成員不得少於3人，其中至少1人為工會代表，且須由具備勞動法令專業或熟悉外送產業實務的外部專家學者擔任，與平台業者間不得有利害關係。

條文同時明定，平台業者不得強制排定外送員上線時段，亦不得違反外送員意願要求其維持上線狀態；外送員拒絕接單或選擇下線休息時，業者不得予以不利對待。

針對職業安全，三讀條文明定，外送平台業者須替外送員投保團體傷害保險及責任保險，未完成投保前，不得使外送員提供外送服務；外送服務期間如發生死亡或需住院治療等職業災害，業者須於8小時內通報勞動檢查機構，並進行事故調查與紀錄。

此外，政府機關因天然災害宣布停班地區時，外送平台業者應停止營業，並同步通知合作商家與外送員。條文亦要求平台業者對新加入外送員提供職業安全、交通安全、食品衛生等必要教育訓練，並每年要求外送員完成一定時數訓練，相關時數與內容將由中央主管機關會商訂定。

