立院三讀「外送員專法」 每單報酬不得低於45元

立法院今(6)日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，其中明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。並明定平台業者應建立制度供外送員申訴。

勞動部長洪申翰在初審時解釋，外送員平均每筆訂單完成時間是10到12分鐘，若以最低工資時薪1.25倍計算，每分鐘約4.1元，換算基本報酬約為41元至48元不等，為保障短時間訂單報酬，因此每單保障金額45元。

因應外送服務可能衍生報酬、停權、服務期間爭議，三讀條文也規定，應建立外送員申訴制度，且業者若因違規事由而終止契約，應成立獨立處理小組，受理申訴；小組成員人數不得低於3人，其中工會代表至少1人。平台業者不得因外送員申訴、協助申訴而有不利對待。

為加強平台業者責任，新法也明定罰鍰，若外送員發生職災，平台業者未於8小時內通報，可處業者新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若平台業者規避主管機關監督、檢查，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若違反薪資報酬給付規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

當政府機關因天然災害宣布停止上班的地區，外送平臺業者應停止營業，並通知合作商家及外送員。至於該法施行細則，將由中央主管機關（指勞動部）會商個中央目的事業主管機關定之；而該法將至公布後6個月施行。

