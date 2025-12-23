立院三讀》大眾捷運法修正 採無人駕駛應設軌道預警及應變措施

立法院院會三讀通過「大眾捷運法部分條文修正案」，副院長江啟臣敲下議事槌。(記者廖振輝攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕為強化大眾捷運系統營運機構的風險管理與安全責任，明確主管機關監理職權，並與「鐵路法」、「運輸事故調查法」相互銜接，立法院院會今三讀通過「大眾捷運法部分條文修正草案」，增訂應變計畫、資料保存、災防聯繫平台及調查配合義務等規定，違反相關規定者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

立法院交通委員會於11月26日及本月4日，併案審查朝野立委所提「大眾捷運法部分條文修正草案」，並於4日完成初審，不需交由黨團協商。今於院會完成三讀程序。

新法明定，大眾捷運系統營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，應變計畫定期實施演練，並檢討改善。其應變計畫的內容與定期及不定期演練情形，地方主管機關得予查核，認為辦理不善，應命其限期改善。大眾捷運系統營運機構應與地方政府間建立災害防救工作聯繫平台，定期召開災防業務聯繫會議。

另外，鑒於突發事故往往在幾分鐘內就造成極大傷亡和損害，為維護搭乘捷運旅客的安全，新法也增訂，大眾捷運系統採用完全獨立專用路權且為無人駕駛系統者，營運機構應擬定異物入侵軌道的預警及緊急應變措施；例如軌道侵入偵測預警器、月台緊急停車按鈕等預防意外設備。

三讀條文也增訂，大眾捷運系統營運機構對從業人員應予緊急應變訓練，使其確切瞭解並確實執行該標準作業程序規則。

此外，為強化大眾捷運系統營運機構自主安全管理能力，新法規定，營運機構應根據前一年度的行車事故及異常事件檢討結果，於每年第一季結束前，向地方主管機關提出當年度安全管理報告，而報告內容應包括，大眾捷運系統營運機構營運的安全理念及目標、行車事故及異常事件的檢討及預防措施等事項。

