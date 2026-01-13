立院三讀》審計部組織法修正 副審計長改2至3人、未採翁曉玲版本

立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過《審計部組織法》部分條文修正草案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（13）日召開院會，三讀通過《審計部組織法》修正草案，原先審查會通過國民黨立委翁曉玲提出的修正動議，增設政務、常務副審計長，但今日在立法院長韓國瑜協商後，推翻審查會決議，改為明定審計部置副審計長2至3人。

今日韓國瑜召集協商《審計部組織法》修正草案，僅有對第7條部分進行調整，其餘均照審查會通過。

三讀通過條文也規定，審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任，處長1人，職務均列簡任第12職等；副處長1人，職務列簡任第11職等；審計95人至125人，稽察60人至87人，職務均列薦任第8職等至第9職等，其中審計35人，稽察25人，得列簡任第10職等至第11職等。

另在三讀修正第14條部分，配合現行地方制度法有關功能業務及組織之規定，第一項之「省（市）」修正為「省」、增列「直轄市」，並將「審計處」與「審計室」合併修正為「審計處（室）」。

三讀後也規範，為期相關職務列等之衡平，並符合職責程度，審計部所屬審計處審計官兼處長之職務列。簡任第12職等至第13職等審計部所屬審計處，置審計官兼處長1人，職務列簡任第13職等。

