立院三讀》技師移送懲戒得列舉事實與事證

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今天三讀通過「技師法」部分條文修正案，為避免歧視性用語，不發給執業執照之情形「罹患精神疾病或身心狀況違常」修正為「有客觀事實認不能執行業務」；另避免技師移送懲戒之機制遭濫用，移送懲戒得列舉事實，並提出相關事證。

鑒於現行不發給執業執照之要件有違身心障礙者權利公約，三讀條文刪除「罹患精神疾病或身心狀況違常」，修正為「有客觀事實認不能執行業務」。針對認定標準，除經中央主管機關邀請相關專科醫師之外，新增「技師公會代表及學者專家組成小組」，小組之組成及運作方式由中央主管機關定之。

此外，為避免技師移送懲戒之機制遭濫用，三讀條文新增，利害關係人發現技師有第39條規定之情事時，得列舉事實，並提出相關事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣(市)主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理之。

