立院三讀》改車族注意！汽機車噪音超標最高罰3.6萬

立法院今三讀通過「噪音管制法」修正案，機動車噪音超標可罰3600元至3萬6000元，限期未改善可按次處罰，情節重大可吊扣牌照。圖為立法院長韓國瑜敲下議事槌。(記者田裕華攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕為避免汽機車噪音擾民，立法院院會今(9)日三讀通過「噪音管制法」修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

現行「噪音管制法」規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰。但許多車輛以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致許多民眾深夜或清晨深受噪音影響，朝野立委提案增加噪音超標罰鍰，來達成嚇阻作用。

廣告 廣告

三讀條文明定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並通知限期改善，屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

現行條文規定，若機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，處1800元以上3600元以下罰鍰；三讀條文將罰鍰提高至3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

另，因環保署已改制為環境部，三讀條文通過將此法中央主管機關改為環境部。

【看原文連結】

更多自由時報報導

KMT反年改最快12/12三讀 銓敘部曝這群人影響最大

獨家》藍幕僚籲韓國瑜為助理請命 工會幹部號召連署求撤案

綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼強力肅貪：我不能容忍！

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

