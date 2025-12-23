立院三讀：攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

▲立法院三讀通過《鐵路法》修正案，未來若以非法方式妨礙鐵路員工值勤，除有刑責，還得併科罰金30萬元。（圖／台鐵公司）

[NOWnews今日新聞] 台鐵暴力事件不斷，今年以來截至11月中旬，台鐵已經發生14起暴力攻擊事件；6月中旬，一名酒醉旅客倒臥台鐵位於台北的松山站月台，站務人員前往關切，卻遭打傷眼睛。立法院今（23）日通過《鐵路法》修正案，未來若以非法方式妨礙鐵路員工值勤，除有刑責，還得併科罰金30萬元。

新法規定，為遏止台鐵暴力，提升從業人員執勤安全，《鐵路法》比照《醫療法》有關「急診室暴力」規定，明定以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。若致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。若有相關情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

廣告 廣告

為遏止以車票作為不正利益圖利，這次修法也比照《文化創意產業發展法》等，提高相關罰鍰。三讀條文規定，車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數，處其運價的10倍至50倍罰鍰。加價出售取票憑證圖利者，亦同。

此外，三讀條文規定，民營或國營鐵路機構違反相關規定，未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令者，處3萬元以上30萬元以下的罰鍰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

買電動車繼續享優惠！立院三讀：免牌照稅、貨物稅 延至2030年底

張文北捷隨機殺人釀3死 議員爆：案發時站內竟沒有任何捷運警察

中選會納入在野推薦名單 他憂：2026成藍白紅利益交換的黑暗籌碼