立院三讀／攻擊鐵路人員最重關3年若致死可判無期 黃牛也加重罰款

立法院三讀《鐵路法》修正案，攻擊鐵路人員最重關3年。資料照片，翻攝台鐵臉書



今年來台鐵頻傳暴力事件，立法院今（12/23）三讀通過《鐵路法》修正案，如果用威脅恐嚇或其他非法方式，攻擊、妨害鐵路員工值勤，最高可處3年有期徒刑，並得併科30萬元罰金，若造成從業人員死亡，最重可處無期徒刑。

今年六月，一名旅客醉倒在台鐵松山站月台，站務人員前往關心卻被打生眼睛；上個月也發生列車抵達終點站瑞芳，乘客不願下車，竟攻擊值班站長，造成站長受傷，今年至11月截止，台鐵已發生14起暴力攻擊事件。

廣告 廣告

立法院今三讀通過《鐵路法》修正案，為提升從業人員執勤安全，比照《醫療法》有關「急診室暴力」規定，以強暴、脅迫、恐嚇，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；且若有上述情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

另外，若以強暴、脅迫、恐嚇，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若致重傷，處3年以上10年以下有期徒刑。

三讀條文也明定，警察機關若獲知有上述情形時，應派員赴現場排除或制止之；若涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

針對黃牛票，三讀條文也加重罰則，購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，由現行按車票張數，處每張車票價格的5倍至30倍罰鍰，提高到10倍至50倍罰鍰，加價出售車票或取票憑證圖利者也適用同樣規定。

更多太報報導

承辦主任檢察官曾試圖逮捕張文 就差30秒差點攔住他

若中國武力犯台 北約秘書長示警：歐洲將承擔後果

富爸爸出手！甲骨文提供404億美元擔保 助派拉蒙搶親華納兄弟