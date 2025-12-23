立院三讀！攻擊鐵路從業人員最重判無期徒刑

立法院23日三讀通過《鐵路法》修正案，針對攻擊鐵路從業人員的行為大幅加重刑責。根據修正條文，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨害鐵路員工執勤者，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若因此致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。此次修法背景為今年截至11月中旬，台鐵已發生14起暴力攻擊事件。

鐵路法修正案今三讀通過。（圖／中天新聞）

修正條文比照《醫療法》有關急診室暴力的規定，將鐵路從業人員執勤安全提升至法律保障層級。條文明定，若旅客有妨害鐵路從業人員執行業務情形之虞者，鐵路機構有權拒絕運送。這項規定賦予鐵路機構在面對潛在暴力威脅時，得以預防性拒絕提供運送服務的權力。

車票黃牛罰鍰加重。（圖／資料照）

除了加重對暴力行為的刑責，此次修法也針對車票黃牛問題進行規範。三讀條文比照《文化創意產業發展法》等相關法規，大幅提高罰鍰額度。

條文規定，將車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數處其運價10倍至50倍罰鍰；加價出售取票憑證圖利者，亦適用相同罰則，以遏止不法人士以車票作為不正利益圖利的行為。

