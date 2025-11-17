立院三讀「新修財劃法」 卓榮泰：問題更大、會全面迎戰

政治中心／綜合報導

財劃法上週五再修正三讀，但兩度修法，卻是越改越慘，不只地方政府苦哈哈，若照新版執行，中央得舉債5千多億，更憂心像過去風災水災、豬瘟防疫，都是需央中央出手挹注，就怕影響民眾福祉，行政院長卓榮泰表示，政院將自提修法版本，全面迎戰！

立法院長韓國瑜：「修正通過。」

韓國瑜敲槌，上週五財劃法再修正三讀，但一年內改來改去，去年藍白聯手通過，地方增加統籌分配稅款，從中央搬走4100多億，中央財政難以負擔，只好減少給地方的補助款因應，藍白再出招，二度修法，規定補助款、給地方只能多不能少，地方縣市不分藍綠叫苦連天。

屏東縣長周春米：「但是還是缺乏全盤的考量，屏東相關的分配，因為標準沒有變，敬陪末座，應該要讓弱的強起來，而不是富者更富。」



基隆市長謝國樑：「那節流我們已經節到，腸子都截斷了，我不知道怎麼解釋，勒緊褲帶到，我們基本上把所有，我們想做的事都修正過了。」

上週五財劃法再修正三讀。（圖／民視新聞）

地方難辦事，中央也頭痛，卓榮泰臉書發文指出修法後中央得舉債共5638億，超過公債法上限15%，已違法！另外像是近期風災、水災、豬瘟防疫都要用到錢，還有明年治水、長照社福等經費都可能被排擠。

立委(民)陳培瑜：「丹娜絲風災來說，中央就必須支出600億，因應特別條例，還有今年的樺加沙颱風，也即將支出將近300億，加起來這900億的數字都是要中央買單，問藍白當你們一心掏光國庫，我們如何想像台灣的各縣市發展，能有更好的未來。」



行政院長卓榮泰：「禮拜四行政院院會會提出，財劃法的行政院會的討論，正式的當它通過，通過之後會送立法院來審議，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。」

行政院硬起來，要自提版本守住底線、再找解方，在野連版本都還沒看到就搶著開轟。

卓榮泰臉書發文指出修法後中央得舉債共5638億，超過公債法上限15%。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

民眾黨團總召黃國昌：「真的他以為他自己是威權國家的太上皇，法律三讀通過總統依法公告，就成為有效施行的法律。」

台灣基進黨主席王興煥：「負責得處理總預算，不要把國家的財政，當作政治鬥爭的籌，是違憲的法律強迫行政院，在明年度預算分配中，配合他們的政治計算。」

而且就怕政院版付委審查卡關，財政部已經和地方5次溝通，傳出多數藍營縣市都能認同「非常放心」，只剩雙北、新竹市不同意，能否化解財劃法之亂，各界都在看！





