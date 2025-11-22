立院三讀「李四川條款」！本尊回應：不知為何變成我的條款
立法院會21日三讀通過《地制法》修正案，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，該條款也被外界稱為「李四川條款」。李四川今天表示，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，並指直轄市有3位副市長不是壞事。
台北市因人口流失，依照現行《地方制度法》規定，恐達不到設第3位副市長門檻。國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出修正草案，拿掉直轄市250萬人口限制，無論人口多寡，直轄市都設3位副市長。此舉被外界解讀，是為了幫李四川解套，讓李四川在可能參選新北市長而辭職的情況下，台北市仍能保有副市長編制。
李四川表示，台北市人口從250多萬降為245萬，這些人口大多搬到新北或桃園市，新北市人口原先有403萬，現增加為406萬，但白天還是到台北市上班。他認為用戶籍人口來算其實不合理，應該是用白天的活動人口比較精確。
李四川也舉例說明，上次台南市風災嚴重，但副市長只有2位，如果多1位學工程的副市長去解決問題也沒有壞處。他並指出，六都之外，彰化縣的幅員廣大，但只有1位副市長，光跑活動就跑不完。
延伸閱讀
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
其他人也在看
林俊憲鹽埕後援會成立 千人到場
記者翁順利∕台南報導 爭取民進黨提名競選台南市長的立委俊憲，二十二日成立南區鹽埕後援…中華日報 ・ 15 小時前
林岱樺復刻「三山造勢」前進旗山 怒批大旗美不應成「美濃大峽谷」
有意角逐高雄市長的立委林岱樺，今（22）日前進旗山體育場，舉辦繼月初的岡山場後第二場造勢活動，吸引約2萬支持者到場，對於這次選在大旗美地區舉辦造勢，林岱樺認為去年的颱風，讓鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷「就是政府的錯誤」，因此選擇在此要和鄉親同甘共苦，提出「高雄大改革」，還給市民安居樂業環境。中時新聞網 ・ 15 小時前
（有影片）／成美文化園舉辦昆蟲創藝PARTY 紙雕藝術與自然共舞
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】紙上小昆蟲，大自然奇幻派對！成美文化園今（22）日舉辦年度主題活動「 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
(影) 俄援委輪船遭攔截! 美驅逐艦航線阻截「海馬號」 委內瑞拉陷孤立
[Newtalk新聞] X 帳號「Defense Intelligence」發文指出，一艘受制裁的俄羅斯「海馬號」油輪於 11 月 13 日在委內瑞拉海岸附近遭美國海軍「斯托克代爾號」驅逐艦攔截航線後被迫掉頭，此舉引發外界質疑美國政府是否正採取行動限制俄羅斯對委內瑞拉的能源援助，事件發生後，該俄羅斯油輪改變航向駛往古巴，其後兩度嘗試靠近委內瑞拉均中途折返。 帳號「寰球策略解讀」也在騰訊網上發文表示，美國南方司令部發言人拒絕對此次軍艦行動意圖發表評論，使得攔截俄羅斯油輪的具體目的仍不明確。「斯托克代爾號」驅逐艦於 9 月下旬抵達加勒比海，與其他 12 艘軍艦共同支持川普政府在該地區的禁毒行動。 「斯托克代爾號」驅逐艦於 9 月下旬抵達加勒比海，與其他 12 艘軍艦共同支持川普政府在該地區的禁毒行動。 圖：翻攝自騰訊網 「海馬號」油輪本身受到英國和歐盟的制裁，是四艘向同樣受制裁的委內瑞拉運送石腦油的俄羅斯船隻之一。儘管委內瑞拉擁有豐富石油儲量，但其生產的原油黏稠且含硫量極高，需要依賴石腦油作為稀釋劑來幫助原油在管道中輸送。美國財政部指出，石腦油對委內瑞拉的石油出口起著關鍵作用，由於該國本土新頭殼 ・ 17 小時前
〈開講〉解析共軍與美軍召開定期對話
張競 本日解放軍海軍透過【人民海軍】微信公眾號，以「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制…中華日報 ・ 15 小時前
〈府城廣角鏡〉非洲豬瘟食安責任歸屬中央或地方？
吳威志 上個月台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟陽性反應，當日十二時起全國豬隻…中華日報 ・ 15 小時前
「李四川條款」三讀 川伯無奈：不知為何變成我的條款
立法院會21日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被視為「李四川條款」。對此台北市市副市長李四川今天(22日)回應，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，直轄市有3位副市長不是壞事，新北市部分人口白天還是到台北市上班，所以用戶籍人口計算其實不合理。中時新聞網 ・ 19 小時前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣副縣長邱俐俐今(22)日下午至國立聯合大學參加該校「AI 教室啟用記互傳媒 ・ 14 小時前
團訪巴拉圭外長 江啟臣盼深化合作
記者王超群∕台北報導 立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問巴拉圭，當地時間二十一日拜會…中華日報 ・ 14 小時前
大陸地區不是外國！陸配村長案學者批：內政部偷換法律概念
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因陸配身分，遭到內政部依《國籍法》解職，國民黨立委羅智強為其發聲也引發軒然大波。中正大學教授羅世宏批評，大陸地區並非「外國」，這是法律明文規定，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。中天新聞網 ・ 15 小時前
經濟、外交部雙部長會議 深化經貿外交整合及全球佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於日前共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。龔部長表示，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向。全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家的經貿交流，並針對「五大信賴產業」等關鍵項目，積極推動與國際夥伴共同開發及合作，以強化我國產業戰略能量，進一步開拓產業發展空間。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
守護6,600組號誌 台中1999通報 市府交通局搶修團隊即刻救援
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市交通號誌設備密度高、使用頻繁，為確保每一處路口運作正常、保障 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前