立院三讀「李四川條款」！本尊回應：不知為何變成我的條款

立法院會21日三讀通過《地制法》修正案，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，該條款也被外界稱為「李四川條款」。李四川今天表示，不曉得為什麼會變成「李四川條款」，並指直轄市有3位副市長不是壞事。

李四川。（圖／中天新聞）

台北市因人口流失，依照現行《地方制度法》規定，恐達不到設第3位副市長門檻。國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出修正草案，拿掉直轄市250萬人口限制，無論人口多寡，直轄市都設3位副市長。此舉被外界解讀，是為了幫李四川解套，讓李四川在可能參選新北市長而辭職的情況下，台北市仍能保有副市長編制。

李四川。（圖／中天新聞）

李四川表示，台北市人口從250多萬降為245萬，這些人口大多搬到新北或桃園市，新北市人口原先有403萬，現增加為406萬，但白天還是到台北市上班。他認為用戶籍人口來算其實不合理，應該是用白天的活動人口比較精確。

李四川。（圖／中天新聞）

李四川也舉例說明，上次台南市風災嚴重，但副市長只有2位，如果多1位學工程的副市長去解決問題也沒有壞處。他並指出，六都之外，彰化縣的幅員廣大，但只有1位副市長，光跑活動就跑不完。

