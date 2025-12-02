立院三讀 汽燃費擬改名「公路使用養護費」 電動車2030年起也要繳

立法院今（2）日三讀通過《公路法》部分條文修正案，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」；預計2030年起全面開徵，電動車免繳燃料稅將成歷史！



立法院於2025年12月2日三讀通過《公路法》部分條文修正案，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，並由交通部會商有關單位另訂徵收費率及分配辦法；汽車所有人若不依規定繳納「公路使用養護安全管理費」，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達900元以上，可處300元以上、3,000元以下罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照。



根據公路法部分條文修正案指出，公路主管機關為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收「公路使用養護安全管理費」；使用燃料車輛之徵收費率，不得超過燃料進口或出廠價格25%，非使用燃料車輛之徵收費率，則由交通部會商財政部另定之。



相關徵收及分配辦法將由交通部會商財政部訂定，有關市區道路部分的分配比例，則由交通部會商內政部辦理。

