立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事

民進黨立委蘇巧慧。（圖／東森新聞）





將參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，不滿藍白修地方制度法，幫台北市副市長李四川解套選新北，開轟在野因人設事。對此，接班現任市長侯友宜呼聲高的副市長劉和然出面強調，沒有「李四川條款」的問題。民眾黨主席黃國昌也口徑一致，聲稱綠營的批評，對李四川並不公平。

新北市副市長劉和然：「今天你主辦。」

新北市副市長劉和然出席活動，互動合照拉近與市民距離，外界好奇他是否角逐新北市長大位，畢竟他的呼聲不亞於台北市副市長李四川。

新北市副市長劉和然：「我要很謝謝有百分之30幾這麼支持，是不是選舉，我覺得有些事情就順順的走，到一個階段自然會有一些決定的時間點出來。」

只是就《匯流新聞網》公布的最新資料，若藍白共推李四川，將領先蘇巧慧10個百分點，劉和然和黃國昌則分別落後蘇巧慧6.6和13.9個百分點，難怪綠營此刻猛打川伯。

尤其立院前天（21日）三讀通過地方制度法修正案，就算李四川辭職戰新北，不足250萬人口的首都也不會少掉1位副市長。儘管川伯笑說，直轄市有3位副市長不是壞事，但綠營新北已定於一尊的蘇巧慧緊咬，在野黨別因個人犧牲國家利益。

立委（民）蘇巧慧：「既然適用全國，就應該是要長治久安，讓國家能夠穩定前進，而不要因人設事因地設事。」

而表態要選新北市長的民眾黨主席黃國昌也為川伯發聲。立委（民）黃國昌：「我覺得用『李四川條款』來形容，真的有點太沉重，我覺得對川伯其實也不盡公平。」

新北市副市長劉和然：「我倒覺得也沒有什麼條款的問題，主要是讓地方紀律可以對工作順利。」

同為競爭對手的劉和然以及黃國昌此刻口徑一致，幫川伯講話，避免綠營在藍白合的基礎上被做文章。藍綠白被點名的戰將，此刻拚戰新北爭出線，美其名兄弟登山、各自努力，事實上僅有一人能登頂。

