立院三讀 直轄市設3名副市長 明年元旦上路

立法院會今天(21日)三讀修正通過地方制度法部分條文，刪除直轄市副市長、縣(市)副縣(市)長人數的人口門檻限制，未來直轄市均設3名副市長、縣(市)均設2名副縣(市)長，自2026年1月1日起施行。

現行地方制度法規定直轄市政府置副市長2人，若人口達250萬人以上，得增設副市長1人；縣(市)政府置副縣(市)長1人，若人口達125萬人以上，得增置副縣(市)長1人。

外傳台北市副市長李四川有意投入新北市長選舉，根據內政部戶政司資料顯示，台北市人口截至今年7月有245萬多人，若按現行地方制度法規定，一旦李四川請辭，台北市僅剩2位副市長且不得增設。

國民黨團日前提案刪除攸關直轄市副市長、縣(市)副縣(市)長人數的人口門檻限制，該修正草案在藍、白立委挾人數優勢下，於21日立法院會完成三讀。

修法後，直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣(市)副縣(市)長由現行1人增為2人，自2026年1月1日起施行。

另外，三讀條文也明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，在其依選罷法規定復職後，或在其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

為促進性別平等參政，三讀條文將現行地方民代四分之一婦女保障名額改為三分之一任一性別保障原則。條文明定直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人，自2030年12月25日就職的直轄市、縣市議員適用。(編輯：陳士廉)