立院三讀《花蓮災後重建特別條例》 預算300億、淹水救助不限一門牌一戶

立院三讀《花蓮災後重建特別條例》。資料照片



立法院今（10/31）三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，主管機關為行政院工程委員會，預算規模300億元。另外，淹水戶補助，不受 一門牌一戶限制，以實際受災戶數為發放對象。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後復原重建急迫，國民黨立院黨團提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，行政院則提《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》修正草案，盼加速災區重建。

立法院昨進行朝野協商達共識，將國民黨團版修正為《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，並於今日三讀通過。

依照三讀條文，預算規模上限達300億元，明定因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象，不受 一門牌一戶之限制。

條例自公布日施行至2027年3月31日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至2030年底止。特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

立院並通過附帶決議，依《原住民基本法》第23條及第32條規定，政府應尊重原住民族在生活方式、社會、經濟、組織、土地管理上自主權，除非立即且明顯危險，否則不得強制遷移族人；推動中繼安置、永居政策或執行執法措施時，應以尊重原民生活選擇及土地利用模式為原則，要求落實諮商，並取得當地族人同意並參與。

