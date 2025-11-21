立院三讀》藍白硬闖公投綁大選 綠批重演選務混亂

立法院會今(21)日三讀通過攸關公投綁大選的「公民投票法第23條修正案」。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕在國民黨及民眾黨立委主導下，今(21)日立法院會三讀通過攸關公投綁大選的「公民投票法第23條修正案」，要求中選會應於公投案公告成立後的3個月起至6個月內舉行公投，若期間內有全國性選舉，應與該選舉同日舉行。民進黨團批評，藍白違背公投否決「公投綁大選」的結果，不僅不尊重民意，更可能重演選務混亂。

民眾黨團總召黃國昌昨天就此案召集協商，但朝野立委及官員未能達成共識。今天下午再度由立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商，民眾黨團及國民黨團提出再修正動議，現場仍無共識，點燃院會表決大戰。

廣告 廣告

民眾黨團提案說明，有鑑於現行公民投票的舉行與全國性選舉脫鉤，嚴重阻礙人民行使直接民權，故修法打破鳥籠公投，實踐憲法主權在民的原則。

立法院會處理時，民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白惡修公投法，國人在2021年公投已否決「公投綁大選」，民進黨團支持公投展現人民意志，且世界各國大部分國家都把公投和大選分開處理，因為公投議題經常是艱深困難，須聚集不同專業團體、專家學者及民意，才能做出審慎決定，因此對人的選舉、對事的公投分開，才能深化民主。

民進黨立委吳秉叡說，2018年同時有縣市選舉與十個公投案，造成一邊排隊投票一邊開票的混亂不堪，因此立法院才修法將公投和選舉投票分開；藍白如今違反3年多前的公投結果，根本毫無道理，對民意高度不尊重，若未來造成選務混亂，在野黨願不願意負起責任？

經表決，雖然民進黨團表達反對，但藍白立委挾人數優勢，以贊成56人、反對44人的票數，通過藍白共同提出的「公投法修正草案」再修正動議。

三讀條文明定，主管機關(中選會)應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公民投票日為應放假日。

民進黨團批評，藍白違背公投否決「公投綁大選」的結果，不僅不尊重民意，更可能重演選務混亂。(記者方賓照攝)

民進黨團批評，藍白違背公投否決「公投綁大選」的結果，不僅不尊重民意，更可能重演選務混亂。(記者方賓照攝)

在國民黨及民眾黨立委主導下，今(21)日立法院會三讀通過攸關公投綁大選的「公民投票法第23條修正案」，要求中選會應於公投案公告成立後的3個月起至6個月內舉行公投，若期間內有全國性選舉，應與該選舉同日舉行。(記者方賓照攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》狠戳藍白不要臉！陳揮文嗆：國民黨沒出息、黃國昌臭俗辣

自由爆新聞》國民黨急修法護中國人參政！網洗版罵翻：乾脆開放來當兵

反制中國最強宣傳！賴清德吃壽司挺日本水產 畫面登東京電車

質疑林智堅圖利扯兒醫「容積率暴增」比京華城高 陳智菡判賠30萬

