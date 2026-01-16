立院三讀！藍白聯手砍公視董事延任條款 綠營痛批：根本是要癱瘓董事會

國民黨團聯手民眾黨團，三讀通過《公共電視法》部分條文修正案。（翻攝自立法院直播）

立法院會於今（16日）上演表決大戰，針對公共電視董事會提名延宕爭議，國民黨團聯手民眾黨團，以59票贊成對49票反對的人數優勢，三讀通過《公共電視法》部分條文修正案。

此次修法核心在於刪除現行董事任期屆滿後的「延任條款」，意即未來公視董事3年任期一到，若新任董事尚未選出，原董事將不得繼續延任；藍白陣營主張此舉是為了解決行政部門消極不提名的「擺爛」現狀，民進黨團則強烈抨擊此修法將導致公視董事會面臨癱瘓危機。

廣告 廣告

此次修法源於第7屆公視董監事任期早已於去年5月屆滿，但新一屆名單卻遲遲未能產生，引發在野黨強烈不滿。國民黨團書記長羅智強指出，依規定文化部應於任期屆滿前半年提出新名單，但行政部門卻一路拖延，正是因為舊法存在「萬年延任條款」，讓政府有恃無恐，只要不提名單，舊董事就能無限期做下去。

民眾黨團副總召張啓楷也補充，過去第4屆董事曾創下延任968天的紀錄，甚至遭監察院糾正，因此在野黨決心修法刪除此一帝王條款，迫使行政院必須依限提出適任人選，讓公廣集團治理回歸正軌。

針對藍白修法動作，民進黨立委范雲則在廣泛討論時提出嚴厲反駁。她強調，問題的根源並非延任規定，而是藍營審查委員長期以意識形態杯葛跨黨派的優秀人選。范雲舉例，文化部長李遠曾費盡心力邀請如施振榮、陳湘琪、舒米恩等無黨派色彩的文化界與企業界人士，卻在審查會中遭到否決；這導致許多專業人士不願進廚房被羞辱，候選人難產。

范雲更反嗆，若延任就是擺爛，當年馬英九執政時期延任了968天，難道也是在擺爛？她痛批藍白刪除延任條款，實際上是要讓公視董事會陷入空轉與癱瘓。

根據三讀通過的修正條文，原《公共電視法》第16條中關於「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」的規定被全數刪除。新法明定公視董事每屆任期為3年，期滿得續聘，且應於任期屆滿6個月前依規定進行改聘作業。這意味著未來若行政院未能在期限內完成提名並獲立法院通過，公視董事會將出現實質「空窗期」，無法如過去般由舊董事看守運作。

立法院長韓國瑜雖於13日曾召集朝野協商，但雙方對此議題毫無共識，最終保留至今日院會處理。儘管民進黨團全力反對，但在藍白立委的人數優勢下，修正動議仍順利過關。

更多鏡週刊報導

27歲台男跨國運毒曼谷落網 警一查身揹殺人未遂等4罪遭通緝

「我是福建金門人」 陳玉珍：早說過100遍我不是台灣人