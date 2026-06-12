立院三讀／藍白表決通過《選罷法》「高虹安條款」 緩刑、易服社會勞動者可參選

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新竹市長高虹安。資料照。廖瑞祥攝。



立法院今（6/12）三讀通過被稱為「高虹安條款」的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，未來「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」仍可以參選公職人員。民進黨立法院黨團批評，這是為特定人物開後門、開特權，民眾黨團無法回應這是否為新竹市長高虹安量身打造。

民眾黨團今年初提出《選罷法》第26條修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制，由於已退黨的新竹市長高虹安去年因「誣告案」二審宣判6個月有期徒刑，而且誣告罪最重本刑為7年，所以不符合得易科罰金，若此案未來三審原持原判，縱使法官准許易服勞役，在參選登記前高虹安若無法服滿勞役時數，將無法登記參選，所以民眾黨團的提案就視為替高虹安「完美解套」，但也因此招來「因人設事」的批評。

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民眾黨團、國民黨團今再提出修正動議，未來「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」仍然可以參選公職，提案獲藍營支持，最終以56票贊成、49票反對，表決通藍白版本。

民進黨立院黨團書記長范雲批評，選罷法影響的是誰有參選資格，必須嚴謹且標準一致，不能為特定政治人物開後門，可是民眾黨到現在都無法回答，他們的修法版本是不是為高虹安量身打造？如果是真的話，這就是藍白之間的魔鬼交易。

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