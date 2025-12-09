立院三讀 車輛噪音超標最重罰3.6萬、情節重大吊照

（中央社記者郭建伸台北9日電）為有效管制汽機車噪音，立法院會今天三讀修正通過噪音管制法部分條文，提高噪音管制罰則，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，最重可處3萬6000元罰鍰，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

現行噪音管制法規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰。但許多車輛先以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致民眾深夜或清晨深受噪音影響。

廣告 廣告

有鑑於此，多位立委提案增加噪音超標罰鍰，盼達成嚇阻作用。立法院社會福利及衛生環境委員會11月初審通過立委所提的噪音管制法部分條文修正草案，朝野日前將草案列入9日院會議程，並於今天三讀修正通過。

三讀通過條文明定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車所有人或使用人新台幣3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並通知其限期改善；屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

現行條文規定，若機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，處1800元以上3600元以下罰鍰。三讀通過條文也提高罰則，明定處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

此外，為配合環保署改制，三讀通過條文也將中央主管機關改為環境部。（編輯：林家嫻）1141209