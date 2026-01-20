立院三讀》農業園區修法 繼承、贈與進駐不再受公司型態限制

立法院長韓國瑜主持立法院會，三讀通過《農業科技園區設置管理條例》增訂第15條之1條文草案。 資料照：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（20）日召開院會，三讀通過《農業科技園區設置管理條例》增訂第15條之1條文草案。該修正案由民進黨立委陳亭妃提出，明定在園區納管前，原經核准進駐之園區事業，得繼續依其原核准之資格條件進駐園區，以維持既有經營秩序。

此次修法同時規定，原經核准進駐園區之事業，若屬自然人或獨資商號，因發生繼承事實，或將事業贈與配偶、直系血親二親等內卑親屬，而改由該繼承人或受贈人申請進駐園區者，亦不受本條例第15條所定「進駐園區事業應為股份有限公司」之限制。

在考量在本次修法前，實務上已發生園區事業因繼承或贈與而延續經營之情形，若一體適用股份有限公司之限制，恐影響既有業者權益，亦不利產業穩定發展。為落實對農民與園區業者之信賴保護，並維護農業產業經營安定，有必要就相關規定加以明確。

此次增訂條文，係為使既有園區業者能安心進行世代傳承，延續長期累積的經營經驗與技術，特別是促進花卉產業相關技術與專業的永續累積，避免因法規變動而中斷產業發展脈絡。

依三讀通過條文規定，上述有關繼承人或受贈人不受股份有限公司限制之規定，其適用範圍將追溯至園區納入管理後，並溯及適用至本次條文修正施行前，以確保過渡期間之案件均能獲得一致處理。

