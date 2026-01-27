立院三讀》農民省33萬！ 農退儲金自付降至4成、政府出6成

農民退休儲金條例修正草案三讀通過，立法院長韓國瑜敲下議事槌。(記者廖振輝攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕為提升農民參與農退儲金意願，立法院會今(27日)三讀通過「農民退休儲金條例修正案」，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成、政府負擔提升為6成。據農業部以最低工資2萬9500元、報酬率4%試算，若農民提繳年資達30年，新制將少繳約新台幣33萬元、且保障不變。

農民退休保障涵蓋老農津貼與農退儲金。農民退休儲金自2021年1月1日上路，現行規定為農民自行提繳每月最低工資1%至10%，主管機關也按月提繳相同額度，等同雙方各負擔50%。不過，農業部統計，完全符合參加農退儲金資格者約22.3萬人，截至2025年10月底約11萬人參與、覆蓋率占比49%；但若扣除已退休、開始請領月退者，僅9.2萬人參與、占比41%。

行政院會去年12月通過「農民退休儲金條例第2條及第7條條文修正草案」，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例從現行的5成調降為4成。朝野立委亦提出25個相關修法版本，盼減輕農民經濟負擔並提升農民參與意願。今天立法院會處理時，在場立委皆未提出異議，全案順利三讀通過。

三讀條文明定，本條例的主管機關為農業部。農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的2倍計算。農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%。

關於資格認定，考量兼職勞工並鼓勵青年從農，三讀條文指出，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的農民健康保險被保險人，或是參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者、且無雇主依法為其提撥(繳)職業退休金的被保險人，得依農退儲金條例提繳農民退休儲金。

此外，已領取軍人保險退伍給付，若符合相關規定，首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下，未領取陸海空軍軍官士官服役條例所定退休俸或退伍金，且未領取軍人保險退伍給付以外的其他社會保險老年給付者，得依規定提繳農民退休儲金。

