立院三讀《選罷法》修正案 高虹安盼勿過度解讀、帶風向
立法院會今天（12日）三讀通過《選罷法》第26條修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，因新竹市長高虹安官司纏身，相關修法影響引發關注。對此，高虹安表示，希望不要過度政治解讀，或用選舉語言來帶風向。
高虹安表示，人民的參政權，是憲法保障的基本權利，任何要外加的限制，都應符合必要性和比例原則。立法院各黨派都有針對《選罷法》第26條，對人民參政權的限制，是不符合比例原則和必要性的部分，有提出不同的版本進行討論。
高虹安說，相信最後的修法結果，尊重立法院的討論和決議。她指出，自己也擔任過立法委員，立法院的每一項修法，並不是針對個人，而是一般性同案處理，只要是符合相關資格的國人，就是會用到這個法案。
高虹安認為，各黨派都有提出緩刑和不同刑度的修法版本，都是有鑑於《選罷法》第26條對參政權過度的限制，所以才會有修法的動作，希望大家不要過度政治解讀，或用選舉語言來帶風向，讓這件事情回歸到正常修法的討論。
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