立院三讀「長照扣除額增至18萬」 約35萬戶受惠

記者吳典叡／臺北報導

為減輕長照家庭經濟負擔，立法院會今（9）日三讀修正通過所得稅法第17條條文，將長照扣除額由現行的新臺幣12萬元提高至18萬元，並追溯自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。財政部初估1年減稅利益約10億元，約35萬申報戶受惠。

現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除12萬元。立法院8月14日初審、12月1日再經朝野協商通過，將綜所稅長照扣除額由12萬元調高到18萬元，並追溯從今年1月1日起實施，明年5月報稅就可適用。

財政部賦稅署指出，長照扣除額提高到18萬元，以現行條件估算，1年稅損約10億元，但因修法後條件放寬，未來實際稅損應該超過10億元。其中，可申報長照扣除額者，主要有3大條件，包含經審查符合標準的身心失能者，不論是聘雇外籍看護或家人在家自己照顧，都可申報；其次，是申請長照服務及給付辦法中的服務使用者；與入住指定住宿式服務機構全年達規定天數者。