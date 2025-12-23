立院三讀：開車抽菸、騎車用手機 罰1200元

▲立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，規定機車駕駛人行駛時手持使用手機，或汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，致影響他人行車安全者，罰鍰都提高至新台幣1200元。（圖／台灣智慧移動產業協會提供）

[NOWnews今日新聞] 駕駛注意了！立法院今（23）日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，規定機車駕駛人行駛時手持使用手機，或汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，致影響他人行車安全者，罰鍰各自提高至新台幣1200元。

現行《道交條例》規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，處1000元罰鍰。汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，處600元罰鍰。修法後，兩者罰鍰都提高至1200元。

此外，今年5月新北是三峽區北大國小附近嚴重車禍，78歲余姓男子駕車時速破百、未踩剎車，共撞死3人，自己也重傷不治。新法也規定，汽車駕駛人行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至1/2。

