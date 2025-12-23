立院三讀：電動車免牌照稅貨物稅 再延5年

▲立法院會今（23）日三讀修正通過《貨物稅條例》修正案、《使用牌照稅法》修正案，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止。圖為特斯拉齊下電動車Model Y。（圖／特斯拉官網）

[NOWnews今日新聞] 為了減少碳排，不少民眾買車時會優先考慮電動車，政府為鼓勵民眾，也提供優惠，購買電動車輛享有減免貨物稅及使用牌照稅，不過該政策將在今年12月31日屆期。立法院會今（23）日三讀修正通過《貨物稅條例》修正案、《使用牌照稅法》修正案，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止。

根據新法，購買電動車輛減免徵貨物稅實施期限延長5年，至2030年12月31日止，但電動小客車免徵金額以完稅價格新台幣140萬元計算的稅額為限，超過部分不予免徵。而因使用牌照稅屬地方稅，立院也通過修正《使用牌照稅法》明定直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限延長5年，至2030年12月31日止。

