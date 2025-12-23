立院三讀！電動車免稅優惠延至2030年底

立法院三讀通過電動車免徵牌照稅貨物稅延至2030年底。（資料照片／鄒保祥攝）

立法院今天（23日）三讀修正通過《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》部分條文，將電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間延長五年，至2030年12月31日止。此舉是為達成政府2030年運具電動化階段性目標及實現2050淨零排放願景。

近來電動車發展成我國重點產業之一，電動車也成了民眾的選擇，政府原規畫民眾享有貨物稅及使用牌照稅規定，將於今年底到期。行政院會日前拍板通過貨物稅條例及使用牌照稅法修正草案，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止。

根據三讀通過的《貨物稅條例》第十二條之三規定，民眾購買電動車輛並完成登記者，免徵該等車輛應徵之貨物稅，但電動小客車免徵金額以完稅價格新台幣140萬元計算的稅額為限，超過部分不予免徵。

隨著能源轉型與環保意識提升，市場對於電動車關注度也增加，《使用牌照稅法》第五條三讀條文則明定，直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限延長五年，至2030年12月31日止。



