立院三讀 電視台申設換照諮詢會議紀錄30天內提供

（中央社記者郭建伸台北2日電）立法院會今天三讀修正通過衛星廣播電視法部分條文，明定主管機關審議電視台申設、評鑑、換照所召開的諮詢會議，其諮詢委員名單、會議紀錄應於會議後30天內提供給申請人，並包含未遮蔽的相關內容。

現行主管機關審議衛星廣播電視事業公司申設、評鑑、換照時，應召開諮詢會議，不過國民黨立委羅智強指出，近期屢傳諮詢意見外洩給申請人以外的第三人，申請人卻無從知悉會議結論與評分結果，導致諮詢會議淪為黑箱作業，因此他提出衛星廣播電視法部分條文修正草案，盼強化國家通訊傳播委員會（NCC）透明度與公信力。

立法院會去年11月7日將羅智強所提修正草案逕付二讀並交付協商，並於今天院會處理前再度協商。由於朝野黨團未能達成共識，主持協商的立法院副院長江啟臣裁示送交院會處理。

院會處理時，依據黨團共識先表決民進黨團所提再修正動議，再表決藍白共提再修正動議，並進行全案表決。由於藍白具有人數優勢，最終通過藍白所提的衛星廣播電視法版本。

三讀通過條文明定，諮詢委員名單及諮詢會議紀錄應於會議後30天內提供予申請人，而會議紀錄是指未遮蔽的出席委員名單、會議議程、評鑑意見、評分表及決議。

衛星廣播電視法部分條文三讀通過後，國民黨立委傅崐萁等人運用議事技巧，對三讀決議提出復議。表決處理時，出席人數103人，贊成48人，反對55人。江啟臣裁示，贊成者少數，復議案不通過。根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來不得再提出復議。（編輯：蘇志宗）1150102