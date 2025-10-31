立院三讀「馬太鞍重建條例」 經費增至300億協助花蓮

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情造成19人死亡，立法院今(31)日三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」協助災民，所需經費也從原先的200億，增加到300億元。對此，國民黨立委傅崐萁喊話加速執行，民進黨立委沈伯洋表示，不要進地方人士口袋。

立法院長韓國瑜說：「馬太鞍堰塞湖災後重建，特別條例制定通過。」敲下議事錘朝野立委通通拍手鼓掌，馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經過朝野協商31日立法院三讀通過。

廣告 廣告

立委(國)傅崐萁說：「希望此次不幸的事件，能夠在最快的速度，行政院完成相關重建的工作，讓光明早日回到這些受困的鄉親，能夠回到原有的安定生活。」

身為花蓮在地立委三讀通過後，傅崐萁不忘喊話中央加速執行，未來主管機關將是，行政院工程委員會經費上看300億，內容包括堰塞湖調查，受災民眾安置，以及清淤修繕農田泥沙清運，施行日期2027年3月31日，不過像是光復鄉聚落型 污 水處理中心，馬太鞍溪超級堤防從10公尺延伸到50公尺，較困難的工程可以展延2028年12底，這也是台灣第一個堰塞湖釀災重建條例。

立委(眾)張啓楷說：「雖然文字刪除，潰壩的事實不容抹滅。」潰壩的事實不容抹滅民進黨不要把手申到媒體。立委(民)沈伯洋說：「我們必須要確保這300億，實實在在的用在花蓮災民的身上，實實在在的用在花蓮災民的身上，不是只是把金錢框列出來，結果重建遙遙無期，金錢最後只是進到地方政治人物的口袋，我相信這絕對不是台灣人民所樂見的。」即便為災區重建的心有志一同，但朝野紛爭卻沒因此停歇。

原始連結







更多華視新聞報導

朝野共識！一毛都沒刪 立院三讀通過600億「風災重建特別預算」

災後重建條例三讀通過！ 600億助災區重建.另附帶淹水補助

行政院擬編200億助花蓮重建 傅崐萁喊「看卓榮泰誠意」：應立即啟動國賠

