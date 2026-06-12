立院三讀「高虹安條款」挨轟因人設事 本人回應：勿過度政治解讀

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立法院今（12日）三讀通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，放寬受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，未來仍可登記參選。 （資料照片／王侑聖攝）



立法院今（12日）舉行重大法案三讀，攸關國人參政權益的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案正式過關。現行《選罷法》第26條規定，曾犯貪污、國安法等重大刑案，即便被判處有期徒刑確定、但獲得「緩刑宣告」者，依然終身不得登記為候選人。不過，新修通過的條文打破此項限制，未來受宣告緩刑、或得易服社會勞動之自由刑者，皆放寬可登記參選；同時，新法也順應社會輿論，明定詐欺犯未來將不得登記為候選人。

由於新竹市長高虹安目前正面臨相關官司訴訟，此時選罷法的「緩刑解套」修法，立刻引發政壇高度關注與聯想，外界紛紛放大檢視該法通過後的實質效應。

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對此，高虹安今日下午接受媒體聯訪時表示，人民的參政權是憲法所保障的基本權利，任何對參政權的額外限制，在法律上都應該嚴格符合「必要性原則」與「比例原則」。她指出，在這次的修法過程中，立法院朝野各黨派其實都針對選罷法第26條的相關規定提出不同版本的討論，這代表朝野普遍認為，現行規定對於人民參政權的限制，確實存在著不符合比例原則、甚至過度限制的疑慮，才會有這次修法的誕生。

高虹安強調，自己過去曾擔任過立法委員，非常清楚立法院的每項法令修正，都是針對一般性、通案性的法規建置進行優化，絕對不是為了特定個人量身打造，只要未來符合相關資格的國人，都將一體適用於這項新修正的法規。

高虹安指出，各黨派立委之所以會針對緩刑、刑度等條文提出不同的修法版本，出發點都是為了健全國家的民主法治制度。她特別呼籲外界，看待此案應回歸到正常的法規通案討論，千萬不要進行過度的政治解讀，更不要用刻意的選舉語言去帶風向、抹黑特定對象。（責任編輯：王晨芝）

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