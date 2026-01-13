立院三讀：麥芽、啤酒花進口免關稅

立法院院會13日三讀通過「海關進口稅則修正草案」，將未烘製麥芽、烘製麥芽、啤酒花的稅率調整為免稅。（摘自國會頻道YT）

為協助本土啤酒品牌長期營運生存與發展、降低啤酒生產成本等，立法院院會13日三讀通過「海關進口稅則修正草案」，將未烘製麥芽、烘製麥芽、啤酒花的稅率調整為免稅。

立法院院會13日上午三讀通過，將現行未烘製麥芽、烘製麥芽的關稅從現行7.5％調降為免稅；另「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」關稅，也從原本的15％、7.5％，分別調降為免稅。

廣告 廣告

財政部日前書面意見表示，我國啤酒主要釀造業者與其採購契約商，進口麥芽及啤酒花用於啤酒釀造者，占我國總進口量比率，分別為 97％及86％，倘免除進口關稅，可降低國產啤酒生產成本，提高其競爭力及市場占有率，應有助其與進口啤酒競爭。

農業部農糧署提及，因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，是否調降麥芽及啤酒花關稅稅率，該署無意見。

財政部說明，就酒類主管機關立場，完成稅式支出評估，調降麥芽及啤酒花關稅將產生關稅稅收損失約7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入（包括菸酒稅、營業稅及營利事業所得稅），扣除上開關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9539萬元。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

【看原文連結】