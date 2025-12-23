立院三讀》「AI基本法」修正通過 指定國科會為主管機關

立法院副院長江啟臣在立院院會敲槌三讀通過《人工智慧基本法》草案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（23）日召開院會，三讀通過AI 基本法草案，上週二讀時通過法案名稱為「人工智慧基本法」，確定中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府。今日接續二、三讀後面條文。在面對台灣科技浪潮，跨出重要里程碑，並朝「鼓勵創新、保障人權、產業發展」三大面向。

三讀條文明定，「人工智慧」係指具自主運行能力之系統，透過輸入或感測資料，運用機器學習與演算法，得以實現明確或隱含之目標，產生預測、內容、建議或決策等結果，並對實體或虛擬環境產生影響。

新法規定，政府推動人工智慧研發與應用時，應兼顧社會公益與數位平權，促進創新研發並強化國家競爭力，同時遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視，以及問責等七大原則。

為防範人工智慧可能帶來的風險，條文亦明定，政府應避免人工智慧應用侵害人民生命、身體、自由或財產，或破壞社會秩序、國家安全及生態環境，並防止偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違法情事。

此外，三讀條文特別納入兒童及少年保護規範，要求政府以兒少最佳利益為原則，對經認定屬高風險之人工智慧產品或系統，須明確標示注意事項或警語；同時，政府應提供或建議相關評估與驗證工具，其形成過程須徵詢產學界、社會團體、法律專家及相關利害關係人意見。

在治理架構上，法律明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集學者專家、產業代表、相關部會首長及縣市首長組成，負責訂定國家人工智慧發展綱領；委員會每年至少召開一次會議，幕僚作業由國科會負責。

預算方面，條文明定政府應在財政能力範圍內寬列經費，採取必要措施，積極推動人工智慧之研發、應用與基礎建設。在個資保護上，各目的事業主管機關須會商個人資料保護主管機關，於人工智慧研發及應用過程中，避免不必要的個資蒐集、處理或利用，並推動「隱私保護預設與設計」機制，以維護當事人權益。

