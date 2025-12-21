立院下週審老農「雙法」 立委拚退休儲金2.0、老農津貼加碼

台灣從農人口流失，近來朝野立委相繼提出「農民退休儲金條例」修法，調整農民儲金負擔比例，以及調高「老農津貼」相關修法。立法院經濟委員會與社福衛環委員會下週將分別排審老農「雙法」，立委期盼透過「老農津貼」加碼與「農民退休儲金2.0」雙軌並行，提升老農退休保障，為農民打造穩固有保障的社會安全網。

農民退休儲金自2021年1月1日起推動，現行規定是由農民與主管機關按月提繳相同金額(各負擔50%)，但農民參與比例不到 5 成，青農參與率更僅有24%。

為提升農民退休保障，並增加農民提繳農民退休儲金的意願，國民黨立委謝衣鳯、楊瓊瓔、民進黨立委郭國文、蔡易餘、陳亭妃等人分別所提出「農民退休儲金條例」修正草案，調整農民與主管機關共同提繳儲金的比例；行政院會日前也通過「農民退休儲金條例」修正草案，將農民負擔比例從現行的5成調降為4成，盼擴大退休保障覆蓋率。

民進黨經濟委員會召委陳亭妃表示，隨著政院版對案已出爐，她將於22日再度排案審查「農民退休儲金條例」修正草案，盼朝野立委對於農民、政府負擔比例從5比5，朝向4比6方向修正能達成共識。她希望相關修法能儘速送出委員會，本會期力拚三讀過關。陳亭妃說：『(原音)我覺得這沒有爭議，不分朝野，大家都希望農民生活有保障，能夠趕快送出委員會，送出委員會就能趕快二讀、三讀了。』

另一名國民黨籍的經濟委員會召委楊瓊瓔也支持「農民退休儲金條例」能儘速完成初審，並朝「農民負擔少一點，政府多出一點」的方向修正，提高農民退休保障。楊瓊瓔說：『(原音)我的案子是提60%跟40%，政府的部門加10%，協助民眾願意參與，我覺得這是公公道道。據聞要續審這個案子，我當然也希望能夠趕快通過。』

除了經濟委員會排審「農民退休儲金條例」修正草案外，民進黨社福衛環委員會召委劉建國也預告，他將在24日排審「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，目前朝野立委均有提案，將現行每月新台幣8,110元的「老農津貼」調高至1萬2、甚至1萬5，每4年依消費者物價指數(CPI)成長率調整機制也應修正為每年檢討或每2年檢討一次，以及放寬排富門檻。

劉建國說，台灣農業就業人口從2019年55.9萬人，到去年只剩下49.4萬人，等於平均1年流失將近1萬人，他期待「農民退休儲金2.0」與「老農津貼」改革雙軌並行，農業部儘速提出修正版本，建立一套長期、穩定且公平合理的福利制度，才能真正落實台灣以農立國、照顧農民的精神。(編輯：宋皖媛)

