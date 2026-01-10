立院下週排審藍白「台灣未來帳戶」草案 衛福部：願與立委開放討論

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團與民眾黨團共推的「台灣未來帳戶特別條例草案」，昨天在立法院會順利交付委員會審查，國民黨籍衛環委員會召委廖偉翔隨即在下週一的衛環、財政聯席會議排審。衛福部表示，現已針對弱勢兒少辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，並正研議擴大辦理；對於此草案排審，亦願意開放性地和朝野立委共同討論與審議。

衛福部表示，針對少子女化對策計畫執行情形，行政院於107年核定「我國少子女化對策計畫(107-114年)」，結合各部會資源，推動「幼兒全面照顧」、「友善家庭的就業職場」、「兒童健康權益與保護」、「友善生養的相關配套」4大對策，透過提升嬰幼兒照顧品質、幼兒教育與照顧、友善家庭就業職場措施、兒童健康與保護、友善生養等措施多管齊下，達到減輕家庭育兒負擔，進而提升年輕父母生養意願。107年至114年中央總計編列5931.18億元。

廣告 廣告

衛福部表示，為鼓勵青年適齡婚育，有感減輕育兒負擔，建構更友善的職場及生養環境，解決晚婚、遲育問題，行政院115年賡續推出「我國少子女化對策計畫(115-118年)」，「力挺鼓勵青年生育」、「有感減輕育兒負擔」、「友善職場生生不息」、「支持婚育家庭之穩定居住政策」、「強化孕產婦及兒童照顧品質」等5大面向。

針對兒少教育發展帳戶執行情形，衛福部指出，從2017年起，推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

衛福部表示，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1000元、1250元，每年最高存入1萬5000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，該帳戶存款，不影響福利資格，不列入動產或收入計算。本項政策執行8年多，截至民國114年12月止，累計開戶人數為39127人，整體開戶率約65%，累計存款金額已逾新臺幣32億元。另外，針對3至6個月未存款者，社工員將訪視輔導，協助開戶家庭排除存款障礙。

衛福部強調，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。目前亦思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果之方向研議，未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。針對立法院專法之排審，亦願意開放性地和朝野委員共同討論與審議，用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

飛官辛柏毅失聯 小姨子問神淚曝：他卡在8千呎水裡撞到頭、手被纏住......

嗆要「斬狗頭」被起訴還怪賴清德！館長臉書罕見遭灌爆

從生殖醫學中心到提案修法都是她 陳菁徽挨轟「壯世代翻版」

最新數據揭曉了！台灣人「不想生」躍居全球第1

