立院下週邀賴清德說明彈劾案！總統府回應了

▲對於藍白發動彈劾案，郭雅慧表示，尊重國會相關職權。（圖／國科會提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨團、民眾黨團在立法院提出彈劾總統案，立法院程序委員會今（13）日確認議程，將於21、22日召開全院委員會審查會，並邀請總統賴清德到場說明。對此，總統府發言人郭雅慧今（13）日表示，尊重國會相關職權，但立院本會期只剩最後13個工作天，盼在野立委仍以憲政職權為先，盡速審查國家總預算。

立法院程序委員會今討論全院委員會議程，國民黨立委提議於21日、22日邀請賴清德針對彈劾案進行說明，該案上演表決大戰，藍白以10票對上綠營8票獲勝，因此下周三邀賴總統說明。

對此，郭雅慧表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後13個工作天，盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

