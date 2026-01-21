立院不公開黃國昌監視器 綠委轟包庇洩密

▲民進黨立委沈伯洋與陳培瑜欲複製黃國昌監視器畫面，遭立法院否決。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌日前出席立院外交國防委員會秘密會議，離開後卻帶走了機密文件，事後供稱主動發現後30秒繳回，對此民進黨立委陳培瑜與沈伯洋今（21）日特別前往調閱監視器，但複製監視器資料被秘書長周萬來否決，對此沈伯洋質疑「國家機密被帶走沒關係，結果帶走的過程反而變成機密」。陳培瑜也批評對於黃國昌疑似洩密的行為，應該向全民公開，立法院卻選擇包庇。

沈伯洋表示，機密資料被帶走，對國家安全和國家機密來說，認為還是存在一定程度的危險，因此希望能調閱立法院的監視器錄影帶，確保國家機密沒有被洩漏，但萬萬沒想到，過去只要是針對民進黨的錄影帶都能馬上釋出，如今現在卻要經過重重關卡才能觀看。

廣告 廣告

沈伯洋說，「國家機密被帶走沒關係，結果帶走的過程反而變成機密」，這是目前對立法院感到感到不可思議的地方。

陳培瑜說，立法院同意調閱監視器，但只能在現場觀看，無法複製，而申請複製資料這部分被秘書長周萬來否決了，正如沈伯洋所說，國家機密不被重視，我們想看監視器反而變成機密，這非常荒謬。

陳培瑜說，立法院現在到底是誰當家？就是藍白當家，是韓國瑜跟周萬來說了算，對於黃國昌疑似洩密的行為，卻選擇包庇，強調監視器畫面不應該是機密，應該向全國人民公開透明地說明。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌帶走機密資料時間軸曝！ 她喊：42秒足夠拍完所有資料

尚毅夫早就說中？神預言黃國昌「偷東西」 網大讚：收下我的膝蓋

立院軍購機密會議 綠委爆：黃國昌帶走機密資料幸好有追回