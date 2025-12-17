立院不審明年度總預算也沒差 財長莊翠雲：統籌款8840億元撥地方

財政部長莊翠雲指出，明年統籌分配稅款預估達8840億元，財政部將按照財政法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入中。（圖：資料照）

財政部長莊翠雲今（17）日指出，明年統籌分配稅款預估達8840億元，財政部在編列中央政府稅課收入時會把統籌分配稅款切出去，並按照財政法規定的比例，劃歸地方政府的稅課收入中。因此，即使立法院不審查115年度中央政府總預算，這筆錢還是會撥入到地方政府的稅課收入。

立法院財政委員會上午審查攸關調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，邀請莊翠雲列席報告，並備質詢。民進黨立委吳秉叡詢問，行政院不副署立法院11月14日三讀通過的財劃法修法版本，依憲法規定該法未生效，估計明年統籌分配稅款可以分給地方政府多少金額。

吳秉叡再問，財劃法修法後，營業稅會有多少比例分給地方。莊翠雲表示，修法前營業稅40%撥給地方政府，修法後營業稅扣除稽徵成本、統一發票獎金外，將全數撥給地方政府。

莊翠雲指出，今年度中央政府營業稅編列的歲入3830億元，根據新版財劃法，115年度中央政府營業稅編列的歲入只有296億元，而明年度地方政府會比今年增加3534億元，估計明年度中央政府稅收為2兆4807億元，減少3038億元，目前明年度總預算也是按照這項金額編列。