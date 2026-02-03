立院不通過貿易協議會如何？ 葉俊顯：希望無需評估此衝擊

國發會3日舉辦年終記者會，由主委葉俊顯主持。戴嘉芬攝



台美貿易協議及投資MOU即將簽訂，若立法院屆時未通過貿易協議，會帶來甚麼樣的影響？國發會主委葉俊顯表示，倘若協議未通過，未來川普政府會對台灣施加多少比例的關稅，以及232條款的關稅會如何調整，這些都是必須嚴肅面對的。他強調「不希望看到那個情況，也無需去分析評估這樣的衝擊。」

國發會今日（2/3）召開年終記者會。媒體關注台灣朝小野大的國會生態，倘若立法院後續對關稅協議進行杯葛，是否會對台灣GDP造成衝擊？

對此，葉俊顯表示，行政院預估3/3到立法院就台美關稅進程、方針原則以及產業衝擊進行專案報告；行政部門會積極跟國會溝通，希望貿易協議能夠盡快通過，藉此消除產業面臨的不確定性。

他繼續指出，最壞的情況就是國會沒有通過貿易協議，對於傳統產業如工具機等會有很大的影響，不僅出口競爭力趨於弱勢，「在15%關稅不疊加政策下，原本我們可與日韓平起平坐，且超越越南、馬來西亞。倘若協議未過，此優勢就喪失了」。

他強調，未來川普政府會對台灣施加多少比例的關稅，以及232條款的關稅會如何調整，這些都是必須嚴肅面對的。至於會帶來甚麼樣的影響？葉俊顯表示，「我不希望看到那個情況，希望也無須去分析評估這樣的衝擊。」

