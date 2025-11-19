立院交委會考察北市交通建設

立法院交通委員會昨（十九）日上午前往台北市進行交通建設考察，由立委林國成、廖先翔委員代表出席。交通部部長陳世凱率領高公局局長陳文瑞、鐵道局局長楊正君及路政及道安司司長吳東凌等主管陪同，台北市政府則由副市長張溫德率交通局及捷運工程局團隊參與。此次考察重點包括「國道一號台北交流道改善工程推動情形、完工前尖峰時段回堵紓解方案」及「台北市捷運建設進度」。

為改善國道一號台北至圓山交流道長期壅塞問題，高公局正推動「國道一號台北交流道及圓山交流道改善工程」，總經費新台幣四十一點七二億元。

其中，圓山交流道改善工程已於一一四年十月八日開工，預計於一一八年六月完工；台北交流道改善工程目前已進入招標階段，預定於一一九年完工。

交通部長陳世凱表示，國道改善工程對台北市交通動線至關重要，並指示高公局在後續施工期間，應全力督導承包商加緊工序、確保如期如質完工。同時依規定將交通維持計畫提送台北市政府審查，並與市府交通局、警察局密切合作，透過交通引導與管理措施，把對用路人影響降至最低。

陳部長強調，交通部將持續協助地方政府推動各項重要交通建設，提升台北市及大台北地區整體運輸效率與道路安全。