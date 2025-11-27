立院交委會考察宜蘭地區交通建設 陳世凱指示加速推動宜蘭建設

（圖／行政院交通部路政及道安司）





立法院交通委員會今（27）日考察宜蘭地區交通及觀光建設，交委會由李昆澤召委、陳俊宇委員出席，交通部由陳世凱部長率觀光署陳玉秀署長、高速公路局陳文瑞局長、公路局林福山局長及路政及道安司吳東凌司長等相關主管人員參加，宜蘭縣政府由林代理縣長茂盛參加。考察議題為「壯圍永鎮歸日之丘建設及營運規劃說明」、「國5冬山交流道辦理情形」、「國5銜接蘇花改工程」、「蘇花安辦理情形」及「台62線瑞濱延伸宜蘭辦理情形」。

廣告 廣告

交通部觀光署東北角風管處推動宜蘭海岸區域發展計畫，透過串聯永鎮與壯圍遊客中心及大福觀景台等景點，打造具國際特色旅遊廊道，並投入新臺幣3,750萬元打造永鎮濱海遊憩區建物，外觀採用OSB清水模板、抿石子及耐厚鋼板等元素構築成，融合永鎮特殊地形地貌與自然生態，具獨特美感與藝術氛圍，後續將於115年第一季舉辦啟用典禮及盛大開幕活動，未來將成為壯圍地區打卡新亮點。

「國5增設冬山交流道」係宜蘭縣政府為改善冬山地區聯外交通，提升工業區及觀光發展潛力，爰辦理可行性評估作業並送交通部高速公路局審議，該局辦理審議作業後轉陳交通部，因尚有側車道及地方聯絡道拓寬經費期程等需補充說明事項，交通部於114年10月函復審查意見，縣府於本日會中表示已依相關意見修正並於11月26日將報告函報高速公路局，後續由該局依規定審查。

有關「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，行政院已於113年11月12日核定建設計畫，交通部高速公路局旋即啟動基本設計作業，其中基本設計書圖已於114年11月19日陳報交通部審議中，俟完成後將轉請行政院工程會辦理工程經費審議，俟核定後即可展開細部設計作業，預計115年將辦理細部設計及用地取得先期作業、116年分標發包施工。

（圖／行政院交通部路政及道安司）

另交通部公路局辦理「台9線蘇花公路安全提升計畫」行政院已於114年8月13日核定，公路局已啟動設計作業，預計115年進入細部設計階段。本計畫預計將改善包含「東澳-南澳」、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段，目前公路局積極辦理設計中，並強調蘇花安通車後能大幅減少遇極端氣候致預警性封路機率，提供宜花鄉親及遊客一條安全可靠的回家路。

陳部長聽取簡報後表示要求高速公路局及公路局加速辦理「國道5號銜接蘇花改公路」及「台9線蘇花公路安全提升計畫」兩計畫設計作業，並期勉兩計畫於121年底前同時完成，以發揮路網最大效益、提升區域交通運轉效率及行車安全，同時可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，亦可緩解台9線部分路段、路口瓶頸，進而緩解地區交通負荷，期待兩計畫完成後，提供東部路廊更便捷、更優質的運輸服務。

至於「台62線瑞濱延伸宜蘭」可行性評估行政院已於114年11月20日核定，交通部公路局後續將啟動綜合規劃及二階環評作業，陳部長請公路局加速相關程序，俾利早日推動提供臺北宜蘭間快速公路路廊，分擔並紓解國5之車流壅塞問題。

另外，會中宜蘭縣府關心高鐵延伸宜蘭及臺鐵高架化工程進度，以及陳俊宇委員特別關心的藍色公路計畫增加蘇澳港為航點部分，陳部長表示交通部已將高鐵延伸宜蘭及臺鐵高架兩案提報行政院審議，另藍色公路未來試辦也將研議納入蘇澳港為航點，考量交通部近年陸續投入宜蘭的各項交通建設眾多，包含鐵、公路、海運及觀光，可以預見未來宜蘭的交通及發展將會有大幅的提升。

更多新聞推薦

● 內政部修正「危老條例」 避「紙片屋」、 納老宅延壽機制及增租稅優惠